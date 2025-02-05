娛樂

唐詩詠袁偉豪CP重現
藝人唐詩詠離開無綫後，轉型做老闆娘，在銅鑼灣開麵包店，店舖外經常出現人龍，網民大讚她認真經營，亦有不少藝人現身支持。日前無綫小生袁偉豪前來探班，重現《鐵馬戰車》經典螢幕CP，他在社交平台分享合照，並留言：「我就是那個施馬sir，終於有時間到你的麵包店支持，好久沒見，大家都成長了。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者