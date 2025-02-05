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唐詩詠袁偉豪CP重現
藝人唐詩詠離開無綫後，轉型做老闆娘，在銅鑼灣開麵包店，店舖外經常出現人龍，網民大讚她認真經營，亦有不少藝人現身支持。日前無綫小生袁偉豪前來探班，重現《鐵馬戰車》經典螢幕CP，他在社交平台分享合照，並留言：「我就是那個施馬sir，終於有時間到你的麵包店支持，好久沒見，大家都成長了。」
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