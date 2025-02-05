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陳凱琳新年回顧 最難忍口
藝人陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎及三個囝囝過了一個熱鬧新年。隨住小朋友開學，Grace在社交網說：「短短一個星期嘅新年假，好似做咗十萬樣嘢咁，雖然有啲攰，但真係超級滿足。」新年節目多多，Grace最難忘與一大群大小朋友在家中寫揮春，過年豐衣足食，又指最難是忍口，笑認吃得有點過分。
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