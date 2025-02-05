Jeremy孖宣美同台圓夢 Anson Lo大讚可愛 來港再約飯敍

組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）將聯乘韓國天后宣美，於本月13日及16日在亞博舉行音樂會，屆時會以勁歌熱舞炸爆舞台。臨近演出，Anson Lo和Jeremy都大感緊張，由於時間有限及行程緊密，加上要記韓文歌詞，覺得挑戰很大。他們本來就是K-Pop粉絲，表示從宣美出道已很喜歡她，一直有聽對方的歌。入行前曾立志到韓國參加選秀的Jeremy，指今次合作稱得上圓夢：「我真係有參加過宣美前公司嘅選秀，雖然最後都失敗，但經過咁多年兜兜轉轉，最後都同到一直想見嘅大前輩喺同一個舞台合作，係好大嘅驚喜。」他們更指宣美已主動提出來港後，要他們帶她周圍吃喝玩樂，藉此多溝通互相了解。

跳舞大大力

今次到韓國排舞，他們直指差距很大，指韓國人跳舞好有力量，老師亦不斷要求他們用力跳：「佢哋每一隻舞都好大力去跳，因為佢哋要令所有舞步好清晰，好乾淨利落，方便即使喺遠方嘅台下觀眾都可以睇清楚。此行真係長知識，原來大力冇上限。」問到韓國女性可符合他們的擇偶條件？他們笑言到韓國訓練數天幾乎沒有見其他人，每日基本上只面對宣美、經理人花姐、排舞老師和飯堂姨姨。Anson Lo盛讚飯堂姨姨好人又溫柔，笑言溫柔這個特質是他們的理想型之一，而宣美則是所有男人的理想型，既優雅又溫柔，私下亦有很可愛的一面。