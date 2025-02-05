任性一次 「清袋」出歌 關嘉敏多仔追 感覺最緊要

藝人關嘉敏為新一年定下目標，期待推出個人單曲，豪言要任性一次。她又透露獲圈外人力追，蛇年有望事業愛情兩得意！

藝人關嘉敏（Carman）踏入農曆新年定下新目標，期待歌影視三線發展，首要是推出第一首個人單曲，日前接受專訪時，明言必須任性一次：「之前我係跳唱歌手，想30歲前有自己嘅歌，不過出歌好麻煩，乜都要一腳踢。同埋出歌好貴，每首最平都要5位數，我想出慢歌同快歌，所以依家清晒袋！」

講明恨做女主角 有指其演戲路比唱歌事業走得更順暢，Carman直言很愛演戲，希望挑戰不同範疇：「想試吓未拍過嘅電影，仲有參加選秀節目。內地啲演員好犀利，希望有合作機會同佢哋交流吓。（想做女主角？）好想，雖然有相熟嘅監製，奈何公司太多女演員，呢啲要天時地利人和，可能個劇想搵你做女主角，但又唔啱自己，夾硬嚟都唔好，隨緣啦。」

問到單身已久，可想事業愛情兩得意？Carman自爆：「其實都有兩、三個圈外人追，大部分都係做生意，有食過飯，有兩個表白過，但問題喺我度。因為我好煩，要有感覺先，我好似有過度活躍症咁，要不停做嘢先安落。」又笑言媽媽比她更緊張，大有機會捉她去相睇：「阿爸阿媽擔心我30歲都冇男友，怕我老時冇依靠。其實我咁恨攞獎，係因為想用個獎塞住佢哋把口！」

談及她失落無綫台慶「飛躍進步女藝員」獎，不少網民替她不值，她突然爆喊，但並非因為失獎而傷心，而是開心到流淚：「之前我遇到好多挫折，但身邊人個個都好錫我、好幫我，所以我會繼續努力。」