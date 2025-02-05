帶埋「主子」去旅行！ 彭于晏人狗玩雪 葉佩雯包機載愛犬

台灣型男彭于晏與音樂人郭偉亮同是愛狗之人，不惜一擲千金，帶同愛犬飛到日本度假，有福同享！而容祖兒及胡定欣雖然沒有「毛孩」作伴，但有密友相伴，一樣玩得開心。

一眾港、台藝人無懼日本流感肆虐，趁新春飛往當地滑雪度假。台灣男神彭于晏帶同兩隻惠比特犬玩雪，為免冷親兩隻「主子」，特別為愛犬穿上厚衫，一人兩狗在黑夜中賞雪，相當浪漫。

而音樂人郭偉亮（Eric Kwok）為了達成太太葉佩雯（Grace）帶愛犬「菠蘿」遊世界的心願，花了超過1年時間部署，不怕寵物旅遊簽證手續繁複，更豪花10多萬港元旅費，終於「一家人」成功起飛。他受訪時說：「我同Grace帶埋隻狗去，玩6、7日全包機票，食住都要10幾萬，價錢咁貴係因為回程有私人包機坐，佢唔使入籠寄艙，可以同我哋一齊坐。」問到可嫌旅費貴？他覺得物有所值：「所有狗主嘅夢想就係帶隻狗去旅行。」

容祖兒胡定欣滑雪被偶遇 而樂壇天后容祖兒在日本北海道二世古滑雪時被網民捕獲並邀請合照，雖然她穿上滑雪服，但難掩星味。視后胡定欣則到日本白馬滑雪，她一身紫色滑雪裝現身，與同行的洪永城夫婦聚餐，兩位女士雖然包到冚，但網民仍讚她們有氣質。至於歌手王灝兒（JW）則到銀山溫泉「朝聖」，恍如走入《千與千尋》的動畫世界，她又順道到藏王狐狸村近距離睇狐狸，節目豐富。

葉佩雯在私人包機上攬實愛犬合照留念。 Eric Kwok陪愛犬玩雪。