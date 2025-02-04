Kanye老婆「全裸」踩場被趕 Beyonce玩鄉謠攞威 《格林美》掃3獎

美國天后Beyonce踩過界玩鄉謠，於《格林美音樂獎》首獲肯定，更由鄉謠界出身的美國天后Taylor Swift負責頒獎！美國饒舌天王Kanye West則帶同裸體示人的老婆踩場，結果被趕走！

樂壇盛事《第67屆格林美音樂獎》前日於洛杉磯舉行，獲11個提名、累積99個提名成為史上最多的Beyonce，成功憑鄉謠大碟《Cowboy Carter》掃走3獎，包括最高榮譽「年度大碟」、「最佳鄉謠大碟」以及憑與Miley Cyrus合作的《II Most Wanted》奪得「最佳鄉謠合唱」。Beyonce去年於鄉謠頒獎禮食白果，但今年終於獲得肯定，更由同樣跨界發展的Taylor擔任頒獎嘉賓，別具意義。Beyonce聽到賽果一刻露出詫異表情，上台與Taylor錫面後激動致詞：「噢天呀，嘩，我完全冇諗過會攞獎。」不過有網友指她只是扮意外，又批評她讓一起出席的13歲女兒Blue Ivy再次穿得太過暴露。

Sabrina擊敗Taylor 人氣急升的美國小天后Sabrina Carpenter首次提名便連中兩獎，分別憑《Short 'N Sweet》打贏前輩Taylor奪得「最佳流行大碟」，以及憑《Espresso》奪得「最佳流行歌手」，Taylor亦大方站立拍掌歡呼。而美國饒舌男歌手Kendrick Lamar憑嘲諷加拿大饒舌男歌手Drake的歌曲《Not Like Us》掃走5獎成為大贏家，美國女歌手Sierra Ferrell獲4獎緊隨其後，美國女歌手St. Vincent與英國女歌手Charli XCX都捧走3獎。

至於美國饒舌天王Kanye West拖住澳洲模特兒老婆Bianca Censori行紅地氈，女方以全透視連身裙示人，完全不打底，與全裸無異，引起嘩然。雖然Kanye有份提名「最佳饒舌歌曲」，但原來未獲大會邀請出席，結果被大會通知警方「請走」。