娛樂

連家穎自爆愛偷食
歌手梁釗峰、樂隊Nowhere Boys及「長腿小師妹」連家穎（Vian）互相拜年。講到過年習俗，釗峰指年初一第一件事就是向父母拜年，重點是𢭃利是。
而Vian自爆每年家人整蘿蔔糕時，她會負責搗亂：「每年我都係負責切蘿蔔絲，但我會一邊切一邊偷食，試味，經我手通常冇咗一半！」
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