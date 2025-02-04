吳若希 全家「舞」時停

藝人吳若希（Jinny）前日在社交網分享跟一對子女跟着音樂扭腰跳舞的短片，背後操刀拍片的正是其老公Alex，Jinny留言：「我哋由香港機場跳到去福州，再跳返嚟香港，你兩個咁可愛，係咪想逼媽咪啜你哋？」其好友麥美恩搞笑留言叫Alex着浴袍跳一次，他回覆：「我只係專業攝影師。」