計劃來港觀賞「處女作」 林襄過年表孝心 豪派大利是

台灣啦啦隊女神林襄去年由年頭忙到年尾，蛇年新正頭終獲得幾天假期，她打算統統用來陪伴家人：「我們的家庭比較簡單，年夜飯後翌日可以睡到自然醒，接着我便帶妹妹的小孩出去玩。（新年有甚麼一定要做？）約朋友去拜拜，祈求今年順順利利。（拍拖呢？）不排斥的，順其自然吧，有消息一定會告訴大家的。」

祈求身體健康 去年搵到盆滿缽滿的她早前已買樓花當業主，但賺來的名副其實是血汗錢，她因經常跳舞令膝蓋有明顯傷患：「可能是我太瘦，所以有影響吧，去年特別感受到痛楚，幸好我的個性堅強，未到太嚴重會挺過去的。」難怪她直言以「身體健康」為新年願望。

林襄又自爆其實從未感受過𢭃利是的樂趣：「在台灣18歲以上是不收紅包的，我有工作更要派紅包出去，預算今年會花5位數字。其實以前我會將利是上繳給媽媽代為保管，想着18歲可以一次過取回，但我已經27歲了，還沒有到手呢！」話雖如此，林襄仍準備了大利是給媽媽，祝願對方過好年。至於她參演的賀歲電影《麻雀女王追男仔》暫未有機會在台灣上映，林襄直言或會因這部「處女作」飛來香港，先睹為快。