Stanley為女友慶生 出「口」術放閃

男團MIRROR成員在新年期間各有各精彩，邱士縉（Stanley）為慶祝女友李炘頤（Alina）的34歲生日在社交網放閃，將女友攬到實一實，更Sweet爆作勢咬頭。至於盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）則到汪明荃與羅家英屋企拜年，被讚有心。

MIRROR成員Stanley的女友Alina前日迎來34歲生日，向來對女友寵愛有加的Stanley當然不會放過這個放閃的大好機會。他在社交網上載與女友的合照，將對方攬到實一實，更肉緊到假裝咬女友個頭，Stanley留言表示：「Happy Birthday Love」，簡單一句已羨煞旁人。Alina亦上載了靚相與眾同樂，其中，她化身忌廉蛋糕，頭戴生日蠟燭裝飾，擺出鬼馬表情，可愛度爆燈！而另一輯照片中，她將一條大白蛇當作飾物，大膽將其纏在手臂上，表現從容，獲網民大讚型格十足。