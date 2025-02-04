Stanley為女友慶生 出「口」術放閃
男團MIRROR成員在新年期間各有各精彩，邱士縉（Stanley）為慶祝女友李炘頤（Alina）的34歲生日在社交網放閃，將女友攬到實一實，更Sweet爆作勢咬頭。至於盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）則到汪明荃與羅家英屋企拜年，被讚有心。
MIRROR成員Stanley的女友Alina前日迎來34歲生日，向來對女友寵愛有加的Stanley當然不會放過這個放閃的大好機會。他在社交網上載與女友的合照，將對方攬到實一實，更肉緊到假裝咬女友個頭，Stanley留言表示：「Happy Birthday Love」，簡單一句已羨煞旁人。Alina亦上載了靚相與眾同樂，其中，她化身忌廉蛋糕，頭戴生日蠟燭裝飾，擺出鬼馬表情，可愛度爆燈！而另一輯照片中，她將一條大白蛇當作飾物，大膽將其纏在手臂上，表現從容，獲網民大讚型格十足。
AL孖Edan拜年享口福
另一邊廂，成員Anson Lo與Edan則一如往年繼續到汪明荃與羅家英屋企拜年，加上林盛斌（Bob）一家5口，相當熱鬧。Anson Lo和Edan在社交網分享合照和美食相，Edan更作狀咀嘴羅家英，令對方碌大雙眼，做出驚嚇表情，相當搞笑。Anson Lo則賣口乖大讚汪明荃炮製的蘿蔔糕好味。粉絲留言激讚二人乖仔，還笑指Anson Lo可有又食又拎。
汪明荃亦有分享短片，片中，阿Bob率領家庭成員齊聲講了多句恭賀說話，Anson Lo與Edan則在旁助興，汪明荃留言表示：「大年初五Edan、Anson、Bob Lam一家來我家拜年，非常有心。」
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