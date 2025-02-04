挺孕肚體重達高峰 何依婷自嘲論盡 靠「神隊友」幫拖

無綫小花何依婷佗蛇B，獲封「最美孕婦」的她自言體重已達人生高峰，自嘲論盡又冇記性，幸好有老公這位神隊友為她排憂解難，希望蛇年喜事接踵而來，但暫未有計劃三年抱兩。

藝人何依婷去年尾宣布懷孕，即將會迎來「小蛇女」，她表示在懷孕中過節感覺特別，雖然體力下降兼容易疲倦，但仍跟往年一樣辦年貨及布置家居，又會四出跟親友拜年，好讓他們看一下其大肚模樣。

依婷十分期待BB來臨，同時對身體變化嘖嘖稱奇：「望住自己個肚一日比一日大真係好神奇，依家體重已經超過我認知以來最重，重咗十幾磅。」除了體重，她又自爆記性差了不少：「真係完全記唔到嘢，大肚婆要食好多補充劑，我經常唔記得食咗未，我同老公講我唔識駁嘴，以前我好叻駁嘴，依家講乜我都話『哦』，係有啲蠢嘅。」

問到是否成家中女王指點老公服侍時，依婷坦言剛好相反：「老公經常叫我乜都唔好做，但我好想證明我仲係好靈活，但其實我真係論盡咗好多，試過喺屋企唔小心跌親，嚇親老公。」她透露現時開始準備嬰兒用品，但暫時未有時間上育嬰班：「我完全冇湊小朋友經驗。（老公呢？）佢係神隊友，好幫得手，好多時候我同佢講去準備BB嘅嘢，佢好開心咁話好，好上心。」

期望愛女開心善良 回顧龍年，依婷以充滿驚喜形容：「第一年成為人妻，拍咗兩套劇，發現自己懷孕，好多轉變，我係幾隨遇而安嘅人，好多嘢都係緣分。」問到會否再生B？她坦言暫時沒有計劃，又自認工作狂，預計坐完月就會復出幕前。談到BB，依婷希望女兒能成為開心善良的人：「我覺得自己唔係虎媽，我知道現代社會競爭大，但我希望佢開心。」