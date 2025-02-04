娛圈單打：皺皮毒蟲急𢱑撈 承蒙不棄懶得操

有時候真係唔明，何解有啲明星，明明萬人景仰，身家豐厚，卻偏偏不知自愛，硬係要做埋啲犯法嘅事，將一手好牌打爛。呢，人辦之一，咪就係衰吸毒被判刑、捲入性侵案、被揭唔交稅嘅前東方神起成員朴有天囉！

現年38歲嘅朴有天本來紅極一時，莫講話東方神起貴為第一代韓流天團，風靡全亞洲，即使佢老哥單飛出歌拍劇，一樣大受歡迎，主演韓劇《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》全部經典。殊不知，形象忠厚戇直，卻原來非常識食，2016年甚至爆出性侵醜聞，嚇煞粉絲。

雖然性侵案最終咬佢唔入，但桐油埕始終裝桐油，2019年被指控吸毒，佢老哥當時誓神劈願，揚言「若有吸毒就退出演藝圈」，結果不旋踵即被驗出對毒品呈陽性，判監10個月及緩刑，身敗名裂。

之但係你咪理，雖然喺南韓老家再無立足之地，但蔫豬頭都有盲鼻菩薩，朴有天把口就話要引退，實際上繼續四出搵食。嗱，呢個盲鼻菩薩，之唔係日本囉。係呀，東方神起當年喺日本係現象級天團，粉絲直到今日依然死忠，呢條毒蟲衰完番出嚟，頻頻向東瀛粉絲送秋波，大開粉絲見面會吸金。繼去年喺日本推出首張日文專輯及開巡唱後，今年1至2月又有粉絲為佢喺東京鐵塔舉行相片展，佢亦賣晒口乖，大讚日本粉絲長情，令佢好感動喎。

都係嗰句啦，威慣歎慣大使慣，邊有可能歸於平淡，難得承蒙不棄，梗係搏晒老命𢱑撈，搵得幾多得幾多。不過朴有天家陣副尊容真係不敢恭維，又皺又揼，髮線後移，話58歲都有人信。好心啦，搵錢都畀少少誠意吖，收吓身先至出嚟好冇？