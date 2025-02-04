爭做賀歲票房王 王丹妮戲院打躉保No.1 阿Sa度橋逆轉勝

近日3部港產賀歲片爆發票房混戰，暫時由古天樂與王丹妮領銜的《臨時決鬥》領先，而蔡卓妍與張繼聰的《祥賭必贏》勝在口碑好，加上拉票攻勢無孔不入，大有機會反超前！而馬國明與高海寧合演的《麻雀女王追男仔》未有氣餒，派「糖」吸客。

蛇年港產賀歲片「三雄鼎立」，當中以《臨時決鬥》與《祥賭必贏》之戰最為激烈，截至昨午6時，《臨》片累積票房達917萬元，暫時成為冠軍，緊隨其後的《祥》片票房804萬元，但以前日單日票房計算，《祥》片卻超越《臨》片，加上口碑佳、演員拉票落力，分分鐘反超前！至於《麻雀女王追男仔》以291萬元落後，還要面對內地大熱作《封神第二部：戰火西岐》及《射鵰英雄傳：俠之大者》夾擊。

高海寧口甜舌滑 為爭取最後戰利，3部港產片各出奇謀，眾演員犧性寶貴新春假，走勻全港謝票大鬥腳骨力。《臨》片導演麥啟光帶領演員分批出動，單是大年初五，王丹妮已連跑9場，更企正售票處做「生招牌」；而同片的張文傑於大年初四謝票時表示，已為承諾逾40萬票房便着「短小熱褲」的胡子彤準備多條孖煙囪作「找數」之用。與王丹妮同日謝票的高海寧和馬國明則派「糖」，前者「甜嘴」祝福觀眾「愛情事業大得意」，後者則講「一家人齊齊整整，蛇年快樂。」

另一邊廂，蔡卓妍（阿Sa）與張繼聰為《祥》片追落後，孖拍檔朱栢康與MIRROR成員Stanley穿梭戲院，除買戲飛有「合照」送外，謝票時朱栢康又玩人浪及配合韓仔角色大跳K-Pop舞步，炒熱氣氛；而阿Sa與阿聰化身愛神邱比特，用弓箭射出「戒賭橡筋」。阿Sa更諗定新策略，笑言到機場接機拉票，阿聰則留守售票處，引來長長人龍，墟冚如花市！