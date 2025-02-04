1.5億遺產分3份 子女監護權料歸前夫

大S驟然離世，與前夫汪小菲所生的一對子女撫養權及1.5億遺產分配成為焦點。有指大S的子女親權及遺產均歸現任老公具俊曄，但有台灣律師指出：「台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方，以大S的情況來說，就是如此。她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裏。而且就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」

律師續指：「如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即使大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。」他更提到：「就遺產分配來說，目前雖然說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但是汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裏，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」