言承旭痛別「杉菜」 林志玲願亡友安息
大S在兩岸三地廣結良緣，離世消息讓一眾好友悲慟不已。范瑋琪對摯友離開沉痛致哀：「太痛苦沒有辦法多說話！」並在社交網上載黑圖悼念，其老公陳建州亦坦言心碎：「非常非常的難過，我們會永遠記得她。」大S的好姊妹阿雅慨嘆：「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好，下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。」林志玲亦相當難過：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼。」徐若瑄在社交網限時動態悲痛發文：「親愛的R.I.P 善會繼續循環，愛永遠都在。」
至於大S成名作《流星花園》的拍檔「道明寺」言承旭，透過經理人發聲：「謝謝遇見你，在你無憂無慮的孩子般的年月，你常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」同是F4成員的朱孝天亦不捨「杉菜」離別：「唉……晴天霹靂！」
大S曾參演電影《保持通話》，與古天樂及張家輝結緣，古天樂對大S傳噩耗大感錯愕：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」張家輝感嘆：「很惋惜及震驚，尤其她也太年輕，這個不幸的消息，讓大家要更重視感冒這個看似那麼的小角色，生活上多加小心！願徐熙媛小姐一路走好。」
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