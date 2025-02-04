言承旭痛別「杉菜」 林志玲願亡友安息

大S在兩岸三地廣結良緣，離世消息讓一眾好友悲慟不已。范瑋琪對摯友離開沉痛致哀：「太痛苦沒有辦法多說話！」並在社交網上載黑圖悼念，其老公陳建州亦坦言心碎：「非常非常的難過，我們會永遠記得她。」大S的好姊妹阿雅慨嘆：「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好，下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。」林志玲亦相當難過：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼。」徐若瑄在社交網限時動態悲痛發文：「親愛的R.I.P 善會繼續循環，愛永遠都在。」