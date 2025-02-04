汪小菲聞大S噩耗 撲返台灣 結婚3周年前夕天人永隔 具俊曄悲泣：我不好

台灣女星徐熙媛（大S）因感染流感在日本病逝，終年48歲，消息震驚中港台。其現任丈夫具俊曄原定本月8日與她慶祝結婚3周年，豈料如今竟與愛妻天人永隔，難怪他直言「我現在不太好。」至於本來身在泰國度假的前夫汪小菲，昨日即由泰國返台，受訪時眼泛淚光，直指「她也是我的家人。」由於大S遺願是返回台灣，其母悲痛表示：「要帶熙媛回家。」聞者心酸。

大S因急病突然離世，消息令人心碎，她上月底仍精神奕奕出席友人婚宴，想不到短短10日就撒手人寰，據知她農曆新年期間與家人遊日本，不幸染上流感併發肺炎病逝。其現任丈夫具俊曄原本打算本月8日與太太慶祝結婚3周年，事發後一直未能接受事實，更一度失聯數小時，至大S死訊傳至韓國，韓媒終與他取得聯繫，他哽咽回應：「這消息不是假的。（還好嗎？）我不好……」而大S的胞妹徐熙娣（小S）哀痛得無法言語，其夫許雅鈞只用「阿彌陀佛」符號回覆身邊人。

因離婚訴訟與大S鬧不和的前夫汪小菲，在前妻傳噩耗後，悄悄將社交平台帳號的頭像換成全黑，他本來正在泰國與太太Mandy、母親張蘭及外母度假，昨日火速飛返台灣，有指他與大S的離婚官司尚未完結，今次回台找律師，相信是為子女撫養權與遺產事宜作準備。昨晚6時許，他雙眼通紅抵達桃園機場，見到大批傳媒在場後，雙手合十及鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」記者問他：「回來協助嗎？」他眼泛淚光搖頭，再追問這次返台後是否會再去日本，他才開口：「她也是我家人。」相隔兩小時後，小S的二女兒Lily與妹妹也提前返台，兩姊妹同樣戴帽及口罩，低調快步前行，身邊只有一位長輩陪伴，不見小S的蹤影。

遺體在日火化 一向愛錫女兒的大S母親白頭人送黑頭人，悲痛欲絕，此刻只想達成大S的遺願，她透過名製作人王偉忠對外界發聲：「首先，很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話，更無法一一說明過程，請大家見諒。」大S的遺體昨日在日本火化，骨灰返台的日期尚未明確，其母表示：「因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再給我們多一點時間。」完全感受到背負喪女之痛的她，努力收拾心情，只想將愛女的骨灰帶回台灣安葬。與大S情同姊妹的台灣藝人賈永婕，得悉好友出事後，第一時間趕赴日本見大S最後一面。她透露大S遺容安詳，好像睡着一樣，而具俊曄深情親吻大S作最後道別，她直言：「歐巴的哭聲讓我們的心都碎了。」

大S當年以17歲之齡跟妹妹小S組成女子團體S.O.S出道，其後轉戰影視圈，2001年與F4合演偶像劇《流星花園》，憑女主角「杉菜」一角紅遍亞洲，更曾來港拍攝電影《保持通話》及提名金像獎最佳女主角。敢愛敢恨的她經歷過兩段婚姻，2010年在北京認識汪小菲，僅49天就決定結婚，至2021年發文爆男方出軌及家暴，宣布離婚。峰迴路轉，半年後她重新邂逅20多年前的初戀情人、韓國組合酷龍成員具俊曄，並火速再婚，兩人一直表現恩愛，當時大S曾表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。」