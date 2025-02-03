主演醫療劇Hit爆 朱智勛再攀高峰 事務所股價狂漲

曾因吸大麻事業直插谷底的韓星朱智勛，相隔12年再主演醫療劇，重攀事業頂峰，除帶挈事務所股價狂漲逾25%，他持有的公司股份市值亦暴增至逾2,460萬港元，事業與財運雙旺。

42歲韓星朱智勛19年前憑人氣劇《宮》一炮而紅，2009年因吸食大麻斷送星途，幸而靠主演韓劇《屍戰朝鮮》及韓片《與神同行》成功翻身，他孭飛的韓劇《照明商店》去年底在串流平台上架，口碑亦不俗。而朱智勛相隔12年再主演的醫療劇《重症外傷中心》上月24日上架後，爆冷成為近期最Hit劇集，帶旺他再登事業高峰。

改編自網絡小說的《重》劇，講述曾在戰地馳騁的天才外傷外科醫生朱智勛，受聘到名門大學醫院拯救名存實亡的重症外傷團隊。早前憑古裝劇《玉氏夫人傳》上位的男星秋英宇，在《重》劇中扮演被朱智勛收為徒弟的肛門科醫生，近期人氣當旺的他，與女星趙怡賢合作的新劇《牽牛和仙女》將於6月播出，有望更上一層樓。

《重》劇全球熱播，帶挈朱智勛所屬的事務所Blitzway Studios的股價於過去一周狂漲逾25%，交投量增長20倍。朱智勛4年前以約214萬港元購入5.73%公司股份，以日前收市價計算，其持有股票市值高達逾2,460萬港元。

李敏鎬孔孝真全裸相擁 另外，「長腿Oppa」李敏鎬與女星孔孝真合演的tvN韓劇《問問星星吧》上月啟播以來，口碑收視均仆直，拖累製作公司Studio Dragon股價狂瀉逾10%。李敏鎬與孔孝真於上集被困太空站期間上演太空床戲，事後兩人一絲不掛相擁取暖，扮演孔孝真男友的太空員金柱憲，在前晚第9集中奉命上太空站拯救兩人，結果見到飄浮在半空的紅Bra，還看着二人全裸緊擁，3人最終戲劇性地平安返回地球，如此劇情仍舊狂吸負評，收視繼續低收2%！另一邊廂，韓智敏與李浚赫合演的人氣劇《我的完美秘書》同晚播出第9集收視破頂，錄得11.8%新高。