暢所欲玄：一年之計在於春

今天是立春日，正確時間是22時11分才踏入蛇年，10分仍是龍年！有讀者問坊間關於生肖的報道令人混亂，同一媒體竟然對於新的生肖年何時開始有兩個說法，以今年為例，一方面稱年初一子時（即午夜11時上頭炷香的時間）一到，馬上進入蛇年，另一方面過12點又稱蛇年首個寶寶在某某醫院出生。其實只要找一個懂得批八字的師傅問一問，便可找到正確答案。

有句話，10個人說謊，這謊言便會成為真實，舉例，民間傳說向王母娘娘賀壽會送上壽桃，你有聽過是送上壽包嗎？但不知從甚麼時候開始，設置壽宴的菜單竟有壽包送上，要知道壽包是為過世人士所用！華人文化最講意頭（兆頭），「一語成讖」這句話實在值得大家認真思考，為甚麼有句話叫「不怕生壞命，最怕改壞名」，皆因文字和語言是有能量的，一旦用上不好名字，而眾人又不斷叫你，其不好的力量會大大加強，這是肯定的。作為新一年真正的開始，首要做的是增旺磁場，打響銅鑼，驅散負能量，你看馬會和交易所，每次開季和有新股上市都會打響銅鑼，兩者都沒有發生財務困難，輸的是馬迷和股民。輸人不要輸陣，無論有運或無運，最緊要洞悉天機，為自己布陣，祝大家身體健康，財來十方。