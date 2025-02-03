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林宣妤晒合照放閃
「馬國女神」林宣妤早年曾傳懷孕，她曾爆Seed否認，直斥「無知的人群」，前年底她突然公開一輯情侶寫真，有網民認出男方是曾與她合演舞台劇《香港生死書》的劉俊堅，但二人一直未有承認戀情。近日她再於社交網限時動態晒出與男友的合照，高調放閃！二人對鏡自拍，劉俊堅搭着女友膊頭，狀甚親密！
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