娛樂

炎明熹回鄉度歲
「樂壇小天后」炎明熹前日更新社交網，似乎身在家鄉汕尾度歲，她留言祝大家「新年快樂，身體健康、心想事成」，並分享在黑夜中玩「擦地炮」，又疑坐電單車尾兜風，享受鄉間的純樸風情。而其中一張微露事業線的自拍，配以「蒙娜麗莎式微笑」，網民大讚靚女。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者