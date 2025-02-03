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炎明熹回鄉度歲
「樂壇小天后」炎明熹前日更新社交網，似乎身在家鄉汕尾度歲，她留言祝大家「新年快樂，身體健康、心想事成」，並分享在黑夜中玩「擦地炮」，又疑坐電單車尾兜風，享受鄉間的純樸風情。而其中一張微露事業線的自拍，配以「蒙娜麗莎式微笑」，網民大讚靚女。
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