衛詩雅婚前飛荷蘭開工：最後單身之旅

憑電影《破．地獄》橫掃4個影后殊榮的衛詩雅（Michelle），本月16日將與拍拖兩年多的醫美醫生周祉安（Kenley）拉埋天窗，成為蛇年首位圈中新娘。事業心重的她籌辦婚禮期間也未有向公司請假，近日更飛往荷蘭工作，不過她不忘於社交平台上載婚照，分享待嫁的喜悅。

昨日Michelle釋出結婚照，見她戴上頭紗、身穿Low cut魚尾婚紗，跟西裝筆挺的Kenley，外形襯到絕，之後她換上另一套低胸白色婚紗坐下時，忍不住仰頭望向準夫婿甜笑。在另一輯相中，全黑低胸晚裝上陣的她笑到見牙唔見眼，加上閃爆鑽飾，各款造型優雅而隆重，不少粉絲均讚她是索爆新娘。

未婚夫隔空示愛 Michelle於貼文留言：「正式進入倒數階段，但呢刻我人已經到達荷蘭工作。」又搞笑tag「#船到橋頭自然直」來形容，相信婚禮會一切順利。Kenley趁機發表愛的宣言：「you have completed me（你令我完滿了）」！Michelle回覆記者時表示：「好開心又好緊張！電影《破．地獄》入圍『第54屆鹿特丹國際電影節』，依家喺荷蘭，順便當自己婚前最後一次旅行，多謝大家嘅祝福呀！」