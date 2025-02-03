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李彩華遊日大升Cup

李彩華在雪地上露出香肩，美麗「凍」人。 李彩華在雪地上露出香肩，美麗「凍」人。
李彩華在雪地上露出香肩，美麗「凍」人。
藝人李彩華近日飛往北海道旅行，並在社交網分享了一輯性感靚相大派福利，只見她身穿粉紅色Bra Top，披上一件白色皮草，在雪地中擺出多個誘人甫士，「峰」情無限。網民紛紛驚呼李彩華的上圍突然升級，與以往有別，令人移不開視線。
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