娛樂

楊丞琳湯碗胸迎新春

楊丞琳以性感花俏造型展開新一年。 楊丞琳以性感花俏造型展開新一年。
楊丞琳以性感花俏造型展開新一年。
台灣「可愛教主」楊丞琳出道逾23年，日前於社交網晒出一系列「花仙子」性感靚相賀新年，並分享道：「新的一年新的啟程，祝大家在新的一年裏，每天都笑得像花一樣甜。」她穿上粉色花花裙，大晒香肩鎖骨的同時，更小露線頭騷出誘人湯碗胸，引來不少粉絲留言大讚她凍齡有術兼氣質出眾。
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