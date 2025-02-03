娛圈單打：一年伊始又唱衰 咁嘅婚姻點樣追

正所謂，凡走過必留痕，你的手機如何，你的定位也必如何。嗱，蛇年伊始，娛樂圈兩對被睇淡嘅銀幕夫妻，被網民發現社交網嘅IP位置不同，證明冇一齊過年，因而又被唱衰婚變。不認不認還須認，結果卻被手機徹徹底底出賣！

冇呃人㗎，先係第N次傳出離婚嘅吳奇隆、劉詩詩。結婚10年，近年聚少離多，前排仲被踢爆二人合資嘅公司已經注銷，為分身家做準備。嗱，今個新春，劉詩詩身在哈爾濱拍戲，吳奇隆則化身帶子洪郎，一支公湊仔返台北過年。二人年廿九發出拜年貼文，女嘅IP位置在黑龍江，男嘅在台灣，更坐實分道揚鑣嘅實情。

好啦，同樣情況仲有結婚9年婚變頻傳嘅陳曉、陳妍希，呢兩公婆一樣被踢爆冇一齊過年。即係咁，陳曉係安徽人，呢一Pair感情最要好之際，陳妍希總會冧滋滋公告天下，每年一家三口都會一齊返安徽度歲，殊不知今個新春，陳曉社交網IP如常顯示人在安徽，但陳妍希則在北京。連過年咁大件事都冇一齊，婚姻係咪凍過水，不言而喻啦。

好事之徒亦不斷放風，言之鑿鑿話佢哋過埋年就會官宣離婚。有指奇隆詩詩共同資產太多，剪不斷理還亂，有排搞；至於陳氏夫婦，則因為陳妍希始終不捨得放手而陷入膠着，畢竟女方真係頗為癡戀男方。何況呢兩個家庭都有細路，離婚事前都要同囝囝好好作出心理輔導。

唉，曾經嘅銀幕情侶，人人稱羨，結果……真係不禁要為佢哋高歌一曲：「踏上分手這條路，才令我突然看到，你的天空宇宙只夠我流淚，不可跳舞！」嗚嗚嗚……