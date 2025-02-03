缺席SIXTERS團拜 陳瀅遊日「蠔」食 上吐下瀉

藝人陳瀅近日到日本旅行，未能跟閨蜜團「SIXTERS」合體探望賴慰玲的初生BB之外，此行陳瀅更樂極生悲，狂食生蠔以致嚴重食物中毒，搞到敗興而歸。

藝人賴慰玲上月公布第2胎兒子出世，近日她帶BB跟幾位好姊妹見面，包括蔡思貝、何雁詩、陳嘉寶及吳嘉禧，不過成員之一的陳瀅到日本旅遊而未能齊腳團年。

陳瀅在社交平台上載旅行照，大晒美食包括吉列豬扒及鰻魚飯等，賣相吸引，她又甫了一條夾公仔的短片，成功夾得公仔的她興奮得擘大口，並寫道：「very very full and happy」，可見玩得十分開心。然而，陳瀅此行病從口入，她透露因吃了生蠔而嚴重食物中毒，上吐下瀉，令整個行程冇晒心機，就連靚相亦沒有多拍，認真慘慘豬！

變「獅頭」與閨蜜團年 另邊廂，閨蜜們的聚會就非常熱鬧，陳嘉寶前日將照片放上網，見她們安排了足料的海鮮盆菜，有大大隻龍蝦、大蝦及鮑魚等，剛誕B不久的賴慰玲看來精神奕奕，她穿上毛衣及外套，並戴上毛毛帽，做足保暖，而貴為3孩之母的陳嘉寶亦有幫手餵BB飲奶，手勢純熟，她配文：「SIXTERS仝人祝大家生生猛猛、六六大順」，又Hashtag「陳瀅與我們同在」，並在一張照片的獅頭上「Tag」了陳瀅的社交帳號，相當有心！