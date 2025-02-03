黃美棋閨房樂 沖沖吓涼嗌老公
童星出身的黃美棋去年和藝人鍾健威（Ray）結婚，今年首度以夫婦身份過農曆新年，Ray特別送上鮮花給美棋為工作室增添喜慶氣氛。日前兩人接受訪問時，Ray表示婚前和婚後生活沒有大改變，只是尚未習慣暱稱美棋做老婆：「改唔到口，可能佢形象太小朋友，叫佢做老婆有啲差距。」而美棋亦有同感，一樣叫老公英文名，更自爆閨房樂事，她說：「有晚我沖沖吓涼，突然跳電掣，黑麻麻我好驚，我喺浴室大叫阿Ray，佢又聽唔到，但一叫老公就聽到，佢立即開手機電筒嚟救我囉。」Ray指並非刻意扮耳聾，不怕肉麻謂：「其實叫我『衰人』，我都會衝過嚟救你啦！」
另一件令美棋冧爆的事是Ray寧願捱眼瞓，都樂於充當其24小時司機，指他堅持送她返工，她說：「我話自己搭車出去，唔使佢車我，但佢話老公要咁樣用，仲話佢可以順便食個早餐添！」Ray暖男上身謂不想太太為慳車費，每日返工搭小巴再轉港鐵，他覺得：「應使則使，我哋住西貢，佢唔肯Call車，佢咁辛苦最終咪又係我受囉，其實啲Job係有車馬費。」
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