黃美棋閨房樂 沖沖吓涼嗌老公

童星出身的黃美棋去年和藝人鍾健威（Ray）結婚，今年首度以夫婦身份過農曆新年，Ray特別送上鮮花給美棋為工作室增添喜慶氣氛。日前兩人接受訪問時，Ray表示婚前和婚後生活沒有大改變，只是尚未習慣暱稱美棋做老婆：「改唔到口，可能佢形象太小朋友，叫佢做老婆有啲差距。」而美棋亦有同感，一樣叫老公英文名，更自爆閨房樂事，她說：「有晚我沖沖吓涼，突然跳電掣，黑麻麻我好驚，我喺浴室大叫阿Ray，佢又聽唔到，但一叫老公就聽到，佢立即開手機電筒嚟救我囉。」Ray指並非刻意扮耳聾，不怕肉麻謂：「其實叫我『衰人』，我都會衝過嚟救你啦！」