中文台節目表 翡翠台
9:00 喜羊羊與灰太郎之喜氣羊羊過蛇年
11:00 講清講楚
11:30 打工捱世界Ⅱ
11:55 宣傳易
12:00 雙祥見
12:30 暖DD．食平D
1:00 午間新聞
1:15 2025 IBF保齡球世界盃
2:20 請客必食18道菜
3:35 Gi味俱全
3:55 勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix!
4:30 Hands Up
5:00 奶龍與小七之大戰暴暴龍
5:20 Kiki & Nuna知識寶庫
5:30 櫻桃小丸子
6:00 熊貓一家人
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 警聲百二秒Ⅱ
7:35 東張西望
8:00 中年好聲音3
10:00 友乜唔講得
10:45 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 野蠻奶奶大戰戈師奶（PG）
2:35 東張西望
3:05 古城百景
3:35 打工捱世界Ⅱ
4:05 雙祥見
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：