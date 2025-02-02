樂壇巨星雲集慈善騷 Katy率3大天后Sing援災民

南加州山火爆發至今將近1個月，上周五洛杉磯舉行長達6小時的群星慈善騷《FireAid》為災民籌款。接近30位樂壇巨星於兩個場館輪流獻唱，其中Katy Perry率領3大天后Lady GaGa、Billie Eilish與Gwen Stefani「眾志成城」為重建災區出一份力！

於《FireAid》打頭陣的是美國搖滾樂隊Green Day，期間Billie Eilish驚喜出場與他們合唱。之後另一天后Katy Perry接住出場，放棄招牌性感歌衫改穿洛杉磯消防分局T恤現身，向英勇消防人員致敬，她以3首名曲帶動氣氛，期間她唱到《California Gurls》時更揮舞加州「熊旗」打氣，並與同場的災區合唱團合唱。事後她於社交網分享演出照片，並留言表示：「好感恩可以參與小小部分的《FireAid》。我愛你洛杉磯。總是為自己是加州女郎而感自豪。」

Gwen Stefani送驚喜 而有百變天后之稱的Lady GaGa就壓軸出場演出，她表示：「當我構想今晚應該唱甚麼歌曲之時，我想唱一些有關希望的歌曲。」結果她共唱了兩首名曲《Shallow》與《Always Remember Us This Way》。此外，美國天后Gwen Stefani亦有與出道時的樂隊No Doubt再度合體演出，給歌迷一個重大驚喜！

另一方面，Katy出席慈善騷前一日亮相名嘴Jimmy Kimmel主持的清談節目，她抵達錄影廠時為大批等候的Fans簽名，怎料卻發生罕見意外。正當她為一位女Fans簽名時，該Fans不小心觸碰身旁的電線杆導致手㬹位置着火，現場即時火花四濺並彈向Katy頭部，保安見狀即時將Katy帶走。