暢所欲玄：如何找出蛇年的偏財位？

在傳統國學文化中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權，但當六白武曲星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比八白正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。進入乙巳蛇年，六白武曲星飛臨正南位，若想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在室內作流年家居催旺布置。