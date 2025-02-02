暢所欲玄：如何找出蛇年的偏財位？
在傳統國學文化中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權，但當六白武曲星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比八白正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。進入乙巳蛇年，六白武曲星飛臨正南位，若想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在室內作流年家居催旺布置。
以下為你提供4大催旺竅門，以及4個偏財位禁忌，助你新一年投機運、職場運、偏財運能夠暢通無阻！
偏財位4大催旺竅門：1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等。與正財位相反，偏財位需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。
偏財位4大禁忌：1.忌缺少陽光、人造光源。忌安裝燈膽數目為2、5、7、9的燈具。2.少放舊物和雜物，容易藏污納垢、積聚灰塵，從而影響運勢。3.不宜擺放帶刺或尖葉類植物，如仙人掌、玫瑰花等。4.切勿安裝明鏡，以免打亂室內磁場，影響情緒。
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