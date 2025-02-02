郭少芸掃4單位 做包租婆

近年樓價持續下調，不少人視為入巿投資的好時機，據巿場消息透露，近年甚少在幕前演出的藝人郭少芸去年10月斥資約1,709萬元，連購4個沙田第一城單位，實用面積介乎284至304方呎。收樓後她全部叫價月租1.45萬元放租，若全部租出，租金回報率逾4厘，郭少芸投資有道，難怪成為圈中低調小富婆。