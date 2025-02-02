JW滑雪度歲 大紅大紫

歌手王灝兒（JW）日前趁農曆新年假期到日本滑雪度歲，怎料「大紅大紫」收場。事緣兩年沒有滑雪的她撻到一仆一碌，還跌到雙手又紅又紫，她在社交網貼出照片，配文：「兩年冇滑雪，本身已經唔係好叻，今次完全唔記得點S-Turn，跌到我兩隻手瘀晒，終於慢慢Pick Up番。」