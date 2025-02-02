分隔兩地迎新歲 林明禎旗袍露側峰 Edan高調Like爆

男團MIRROR成員Edan與林明禎去年傳出戀情，先後被踢爆蜜遊歐洲撐枱腳，再被捕獲漫遊台灣夜市等，相當甜蜜。雖然男方接連表示仍未追到手，又叫外界給予空間，但各種迹象令他們早已被網民認定為一對。

兄妹檔放笑彈

新年期間二人各自各精彩，Edan留港過年，繼之前與妹妹「小如豬」行花市後，日前兩兄妹又出動拍片，大跳洗腦歌曲，放笑彈向大家拜年。林明禎則回到家鄉馬來西亞，前日她於社交網分享新相，以入肩式粉紅旗袍上陣，打側身大騷鎖骨和香肩，加上貼身剪裁，澎湃上圍相當震撼，之後又換上黃色小背心晒玉背，她寫道：「紅包準備好了嗎，姐要去拜年了。」