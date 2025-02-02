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高海寧美國叉電大啖食
高海寧自嘲食到面圓圓。
藝人高海寧去年一劇接一劇，忙個不停，近日她到美國洛杉磯登台兼遊玩，她在社交網上載吃喝玩樂照，寫道：「大口吃、大口喝，笑笑鬧鬧、走走逛逛，咁就一日啦~食到面都圓晒，放假就應該係咁。」見她放下女神包袱，將食物大啖放入口，獲網民大讚可愛！昨日她已起程返港，今日為主演賀歲片《麻雀女王追男仔》連跑多場謝票。
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