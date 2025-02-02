鐵人爸爸Family Day 郭富城肉緊攬妻放閃 陳豪吊吊揈陪玩

天王郭富城與太太方媛於2017年結婚，婚後育有一對寶貝女Chantelle與Charlotte，方媛前日在社交網晒出多張合家歡照片，寫上「開開心心~過大年」。相中一家4口在桃花樹前合照，幸福滿瀉，方媛又與囡囡自拍，囡囡嘟嘴賣萌勁得意！而其中一張相中，郭富城肉緊地攬實愛妻，齊齊傾側擺出搞怪甫士，兩口子身貼身甜到漏，而囡囡則抬頭望實Daddy，網民紛紛留言送上祝福，又讚他們一家人顏值非常高。

囝囝被讚顏值高

另一邊廂，視帝陳豪與老婆陳茵媺亦舉家出動賀新春，陳茵媺上載多張家庭照開心Share，當中11歲大仔Aiden愈來愈靚仔，有網民更讚他靚仔過爸爸！陳茵媺寫道：「我們全家祝你新年快樂！祝大家身體健康，萬事如意，蛇年行大運！」一家人穿上紅噹噹服飾在客廳留影，身後的桃花樹掛滿燈籠等裝飾，相當應節。陳茵媺又拍下大家齊齊在桌前玩卡牌遊戲的照片，大仔Aiden舉起食指望着她，在旁的二仔Nathan則一臉疑惑地看着哥哥，而陳豪全神貫注地研究手中卡牌，掛在耳上的口罩半天吊，甚有喜感。另外，他們又到許紹雄家中拜年，同場還有關禮傑與女兒關楓馨，多位「星二代」聚首一堂，非常熱鬧。