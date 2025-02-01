中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及環球新聞檔案
7:45 香港早晨
9:00 京都畫報
9:55 Gi味俱全
10:15 2024香港小姐競選決賽
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ
1:20 逃學威龍 2（PG）
3:25 周六聊Teen谷
3:55 勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix!
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士 改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 熊貓一家人
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 聲生不息．大灣區季
9:30 美食新聞周報
10:00 2025客家春晚．粵港澳大灣區（香港）之夜
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 野蠻奶奶大戰戈師奶
3:00 東張西望
3:30 香港原味道
4:00 京都畫報
5:00 周六聊Teen谷
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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