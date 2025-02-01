《魷魚遊戲》6．27落幕 李炳憲「魔王」歸位 李政宰解鎖最終戰

宣傳海報及劇照前晚曝光，可見穿上粉紅色運動服的士兵，拉着身穿綠色運動服的214號參賽者，後面放着有粉紅色絲帶的棺木，海報還寫上：「你要參加最後的遊戲嗎？」而劇照中，飾演456號參賽者「成奇勳」的李政宰，反抗失敗後被人用手銬鎖在床邊，衣服染有血漬；在第2季冒充成001號參賽者親自加入遊戲的「大魔王」李炳憲，在第3季重新戴上黑色面具，似乎重返遊戲負責人位置。至於在第2季飾演士兵的朴圭瑛除下面具，走出比賽場地外面；而參賽者房間內出現一具棺木，朴成勳、曹柔理與楊東根等參賽者面露悲傷表情站在旁邊，網民用排除法推測，棺中可能是任時完或姜河那。