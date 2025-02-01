《魷魚遊戲》6．27落幕 李炳憲「魔王」歸位 李政宰解鎖最終戰
韓星李政宰與李炳憲主演的話題韓劇《魷魚遊戲》第3季落實於6月27日上架，預告劇集將正式落幕，新公開的劇照中，李政宰被人用手銬鎖在床邊，未知最終能否脫險！
《魷魚遊戲》2021年播出後在全球掀起熱潮，串流平台火速宣布開拍第2及第3季，當中第2季已於去年12月26日上架，可惜反應未如預期，平台前晚正式宣布第3季將於6月27日公開，亦是該劇的最後一季！
宣傳海報及劇照前晚曝光，可見穿上粉紅色運動服的士兵，拉着身穿綠色運動服的214號參賽者，後面放着有粉紅色絲帶的棺木，海報還寫上：「你要參加最後的遊戲嗎？」而劇照中，飾演456號參賽者「成奇勳」的李政宰，反抗失敗後被人用手銬鎖在床邊，衣服染有血漬；在第2季冒充成001號參賽者親自加入遊戲的「大魔王」李炳憲，在第3季重新戴上黑色面具，似乎重返遊戲負責人位置。至於在第2季飾演士兵的朴圭瑛除下面具，走出比賽場地外面；而參賽者房間內出現一具棺木，朴成勳、曹柔理與楊東根等參賽者面露悲傷表情站在旁邊，網民用排除法推測，棺中可能是任時完或姜河那。
朱智勛新劇報捷
另外，男星朱智勛主演的劇集《重症外傷中心》上月24日在同一串流平台上架，前日登上全球節目收視榜第2位，超越《魷魚2》排第3位的紀錄，《重》劇同時在韓國、香港、泰國、台灣、秘魯及薩爾瓦多等13個國家及地區的收視榜稱冠。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250201-0201_00288_061/《魷魚遊戲》6．27落幕--李炳憲「魔王」歸位--李政宰解鎖最終戰
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：