歌手吳業坤與日籍太太濱口愛子前日於社交平台分享合照，兩人穿上紅色情侶裝抱住狗狗合照，還大晒畫功晒出自家設計的利是封，他們在貼文下留言：「祝大家新年快樂，今年試吓自己畫利是封。身體健康、恭喜發財、團團圓圓，蛇年行大運。」吸引大批網民留言表示想收到他們的利是。