佘詩曼攬「仔」睇煙花

視后佘詩曼最近忙拍新作《正義女神Themis》，難得新年有數天假期，她把握機會跟一班圈中好友見面拜年，前日她便相約陳敏之、胡杏兒及陳山聰等食飯兼觀賞煙花匯演，相當熱鬧，敏之在社交網分享不少聚會照，而向來喜歡小朋友的阿佘亦晒出抱着山聰兒子的合照。