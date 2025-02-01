娛樂

佘詩曼攬「仔」睇煙花
視后佘詩曼最近忙拍新作《正義女神Themis》，難得新年有數天假期，她把握機會跟一班圈中好友見面拜年，前日她便相約陳敏之、胡杏兒及陳山聰等食飯兼觀賞煙花匯演，相當熱鬧，敏之在社交網分享不少聚會照，而向來喜歡小朋友的阿佘亦晒出抱着山聰兒子的合照。
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