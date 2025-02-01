Baby偕子留港 黃曉明攜母祈福 女友冇影

內地影帝黃曉明與女星Angelababy（楊穎）於2022年宣布離婚，並共同撫養兒子「小海綿」。去年黃曉明大方認愛網紅葉珂，但女友黑料滿天變全城笑話，更有傳葉珂已為曉明懷有身孕，預產期為今年，但自此再沒見到黃曉明與葉珂合體現身。正值新年，前日網上流出大批黃曉明現身福建湄洲島的照片，見他跟母親手拉手到媽祖廟祈福，同行還有名導演陳凱歌與太太陳紅、兒子陳雨昂及陳飛宇。

獲讚親民又靚仔 不少網友均晒出偶遇黃曉明的照片，令「#黃曉明湄洲島#」登上熱搜，更紛紛表示黃曉明平易近人，充滿親切感，又讚一身年輕潮服打扮的他愈來愈靚仔，即使本意是想低調，但難掩星光，令現場人山人海，不過全程未見葉珂身影，有網友猜她要專心養胎，亦有網友估是否已分手。

至於Angelababy今年留港過年，並被拍得帶同8歲兒子行街。雖然Baby主演的新劇《相思令》播出，但反應一般，看來即使她已徹底復工，亦隨時要回到原點重新出發。