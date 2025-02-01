歌手馮允謙（Jay）、黃淑蔓及雲浩影趁新年向大家拜年，外國長大的Jay對傳統習俗一知半解，原來連「碌柚葉」作用也未聽聞過，要向兩位靚女惡補，當他得知新年不可以掃地時即開心晒，懶做家務的他笑說：「放心，我好少掃地！」雲浩影則透露屋企習俗：「屋企（新年）唔准沖涼，話會洗走運氣。」