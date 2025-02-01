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龍門陣
雲浩影新年唔沖涼
雲浩影（左起）、馮允謙及黃淑蔓齊齊向粉絲拜年。
歌手馮允謙（Jay）、黃淑蔓及雲浩影趁新年向大家拜年，外國長大的Jay對傳統習俗一知半解，原來連「碌柚葉」作用也未聽聞過，要向兩位靚女惡補，當他得知新年不可以掃地時即開心晒，懶做家務的他笑說：「放心，我好少掃地！」雲浩影則透露屋企習俗：「屋企（新年）唔准沖涼，話會洗走運氣。」
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