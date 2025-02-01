度埋橋為港吸旅客 任達華開戲宣揚舞獅藝術

影帝任達華演而優則導，趁蛇年開始他已定下新計劃，望盡快開拍一部宣揚傳統舞獅藝術的新片。他更偕兩位同門師妹周家怡及劉若寶一齊舞獅賀新歲！

從影50年的任達華近年不時染指幕後工作，先後執導電影《迷離夜：贓物》及擔任內地片《零號追殺》監製，向來對舞獅「情有獨鍾」的他，正考慮將這種傳統藝術寫成故事兼搬上大銀幕。據悉，早年徐克導演的《黃飛鴻》系列電影加入舞獅元素，場面壯觀令他印象深刻，近年內地動畫片《雄獅少年》亦贏盡口碑，更錄得約2.7億港元票房佳績，令任達華對這個題材倍添信心，認為只要拍攝手法將傳統及現代適當結合，絕對可吸引觀眾。

談到舞獅，任達華表示自小已喜歡：「我覺得呢種藝術應該廣傳，如果香港設立舞獅館，等多啲旅客同年輕一代去打卡，傳承文化就好喇！」外表斯文的周家怡，原來亦十分喜歡舞獅：「由細到大都鍾意睇，今次嚟到現場，見到個好有歷史嘅獅頭，覺得佢好有靈性。」她與劉若寶得悉任達華的開戲計劃，即自薦參演，劉若寶尤其落力說：「我練開泰拳，下盤好穩好有氣力，記得用我呀！」

奀皮劉若寶炮仗燒背 另外，劉若寶自爆曾於新歲因頑皮「玩出禍」﹕「大約小學4年班同屋企人返內地過節，玩炮仗唔小心將點着嘅炮仗拋咗落自己背脊，搞到周身損晒，好彩冇留疤咋！」周家怡表示很重視於大年初一斟茶向長輩問安，而任達華近年則喜歡出埠避年：「平時拍戲好忙，新年想靜靜地休息同陪吓屋企人，太太同囡囡想飛去邊由佢哋決定，我跟住咪得囉，哈哈！」