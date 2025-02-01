娛圈單打：叻過頭變成賴嘢 耍滑頭兩面不保

YEAH我至叻，我哋玻璃可變鑽石！ERROR成員保錡大年初一晒出同「阿叻」陳百祥嘅合照，沾沾自喜話「叻仔+叻哥終於能夠合照了」，殊不知玻璃不但冇變鑽石，反而敲碎咗網民嘅玻璃心，揚言要脫粉，直斥保錡以後唔使旨意出嚟搵食，嚇到呢位叻仔瀨尿咁滯，刪相兼耍冧補鑊。之不過傷害已經造成，點可能咁輕易過骨吖。

唔知係咪同菊梓喬嘅戀情明朗化，保錡人逢喜事精神爽，不自覺就鬆毛鬆翼，過晒火位。有指佢年初一偕女友向阿叻拜年，忍唔住同阿叻風騷合照，結果賴嘢。皆因阿叻向來被指為藍到入骨，而ViuTV嘅觀眾群就以黃絲為主，自然認為該台藝人都係黃到出汁。點諗到保錡原來黃皮藍骨，同阿叻合照咁鬼開心吖！

事後保錡就歸咎自己「開了一個不好笑的笑話」，死撐網民反應早已係預計之內，仲話「很久沒有見大家這麼齊心，原來人還在，也是感動的」。喂，咁即係點呢？即係仲想兩面討好，輕輕帶過，都好滑頭啫，係咪當人傻㗎！

之但係講真嗰句，家陣已經係良政善治新時代，一味以為某台就係某種顏色，某些藝人唔應該同另一些藝人交往，只係網民一廂情願咋。如果某台真係反政府反建制，你估仲可以喺度立足咩？好心諗嘢唔好咁簡單啦。

再講吖，娛樂圈呢行無非食四方飯，觀眾層面梗係愈廣闊愈好，邊個藝人唔想開拓更大嘅市場吖。睇吓一眾台灣藝人，就算係周杰倫、林心如、林志玲呢種級數，咪又係蜂擁去大陸搵食。若然有人心思思想埋藍堆，開闢多一條水喉，真係不足為奇。