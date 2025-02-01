掛住收利是唱錯詞 張敬軒良緣降臨 洗定手慢慢揀

歌手張敬軒昨日為活動獻聲，掛住收利是而唱錯歌詞，玄學家麥玲玲批算他今年桃花旺，會有合適的人選出現，可以慢慢挑選。張敬軒聞言即笑指會洗定雙手，不過暫未感到有桃花接近。

張敬軒（軒仔）、樂隊Nowhere Boys和玄學家麥玲玲昨日現身馬場出席活動。軒仔打頭陣唱出多首歌曲，邊獻聲邊與觀眾握手，並收到不少粉絲準備的禮物和利是，在演唱《櫻花樹下》期間，居然唱錯歌詞，軒仔解釋因為前晚才正式收到改編版歌詞，加上現場有觀眾派利是大感開心，一時被錢財沖昏頭腦才會唱錯。

地下情新聞陸續有嚟 提到今日是軒仔44歲生日，他表示沒有特別慶祝活動，最重要父母身體健康。談到同場的麥玲玲批算他今年桃花朵朵開，會有合適的人選出現，可以慢慢挑選，軒仔笑言要洗定雙手迎接桃花，不過暫時未感覺到有姻緣降臨，希望不會是爛桃花。他又預告今年會在音樂上「脫單」，將與Tyson Yoshi及台灣音樂人合作。

另外，提到英皇集團主席楊受成早前邀請了公司員工到大宅聚會，軒仔表示自己當日主要負責與來賓合照，起碼拍了400張相。談及有網民表示他與男團ERROR先後擔任陳慧嫻演唱會嘉賓，級數落差大，對此軒仔認為網民的年齡層不同，自己就覺得ERROR表演不俗，又表示嘉賓始終只是「甜品」或「頭盤」，不是主角。

至於麥玲玲就呼籲大家都入場支持本地賀歲片，又指今年娛樂圈會出現好多地下情新聞：「有啲大纜都扯唔埋嘅人，會突然間被人踢爆。」還透露今年犯太歲的軒仔在工作上會較為輕鬆。