聲夢小花新年尋突破 姚焯菲Yumi向歐洲進發 詹天文但求過口癮

踏入蛇年，一班樂壇新世代齊齊起飛，當中「聲夢3小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）大玩突破，異口同聲向唱作歌手進發。18歲花樣年華的她們，新年願望是放假充電，Chantel情迷希臘多時，而Yumi就想去歐洲流浪，Windy要吃盡街頭美食。

過去一年忙個不停的姚焯菲、鍾柔美與詹天文由年頭旺到年尾，即使剛步入蛇年，她們亦要在工作中過年，Chantel接受專訪時坦言想在工作和休息取得平衡，不過今年可以回港跟家人共度新歲，對她而言已是最大的新年禮物，因為之前在澳洲留學，經歷了一個最寂寞的農曆新年，令其感受很深。她說：「去年我喺新西蘭讀書，雖然嗰度都有唐人街，但冇屋企人陪住硬係差啲，又冇工人姐姐煎年糕畀我食，要自己切片再煎，覺得唔開心。（打視像返屋企拜年？）有呀！不過我唔記得咗年初一，到年初二先打返屋企。」問到可會報復式食年糕？她面露甜笑謂：「會呀！我鍾意食啡色嗰隻年糕，仲要蘸蛋漿。」為食的她豁出去說：「食咗先算。」Yumi則說會適可而止，自認有自制能力：「如果食多咗，自己知會停。」Windy就無糕不歡，至愛韓式炒年糕。

由於近年在工作中度過，同是18歲的她們心底裏都有同一個新年願望，就是想放假去旅行輕鬆一下，Chantel搶先開估：「好想去希臘，好鍾意嗰度嘅藍天，仲想試吓一個人去，不過我又驚。」Yumi亦想嘗試「單拖」遨遊歐洲：「我未去過歐洲，同埋我鍾意聽英文歌，好想去感染吓佢哋嘅藝術氣氛。」至於愛吃的Windy去旅行只為過口癮，她說：「想去重慶、東北或者台灣，喺網上睇到佢哋啲嘢食好多。」她們的少女夢認真出人意表。

鋪路做唱作歌手 雖然不停口講玩講食，但問到蛇年展望，3位聲夢小花立即抖擻精神，期望在唱歌方面有所突破，更目標一致要朝唱作歌手方向發展，Yumi希望可以作曲、填詞兼主唱，還想轉音樂風格：「想試吓唔跳唱可以做啲乜，我識鋼琴、色士風同結他，相信對作曲有幫助。」Chantel亦言曾試過和鋼琴老師合作作曲、填詞，只是廣東話歌詞難度高，所以由填寫英文歌詞開始；Windy則更大雄心壯志，望可曲、詞、編、監、唱一手包辦，信心十足的她說：「我喺廣州學校都係讀音樂，依家都開始寫吓備忘錄記低啲靈感，方便將來作歌。」反而花樣年華的她們，沒有想過行桃花運覓得男友，3女互望後表示感情事隨緣。