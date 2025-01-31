英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（英／粵）（C）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 （續）金融概要
10:00 暖心小象
10:30 孩子義工團（Ⅱ）
11:00 穹蒼下的世界：瑞士
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 無敵當家第二代（PG）
2:00 （續）無敵當家第二代（PG）
2:40 花生動畫
2:50 野性特工隊（Ⅱ）
3:50 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅡ）
5:30 捉鬼小隊
6:00 穹蒼下的世界（Ⅲ）
6:30 （續）穹蒼下的世界（Ⅲ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 智能安樂窩
8:30 野性之冬
9:30 狂野極速：飄移東京（PG）
10:30 （續）狂野極速：飄移東京（PG）
11:40 晚間新聞
12:00 智能安樂窩
12:30 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
12:55 中國24小時
1:40 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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