重啟世巡料吸54億 BTS退伍蓄勢歸來 狙擊BLACK PINK

韓團防彈少年團（BTS）將於今年6月全員退伍後，強勢重返K-Pop界，大戰勁爆女團BLACK PINK！BTS成員V退伍前積極增肌，其緋聞女友Jennie則中門大開露半球，火辣迎春谷新歌！

出道11年半的天團BTS於2022年6月突然宣布休團，7子同年12月起陸續入伍。繼Jin與J-Hope先後於去年6月及10月結束兵役後，當兵期間涉酒後駕駛電動車被罰款的成員SUGA，與隊長RM、V、Jungkook及Jimin同樣將於今年6月退伍。組合今年即將強勢重返樂壇，與今年合體推出新碟的爆紅女團BLACK PINK展開激戰，業界推測BTS將於退伍後重啟世界巡迴演唱會，預計可帶來約54億港元的經濟效益。

BTS成員V日前在粉絲交流平台公開帥氣軍服照向粉絲拜年，身材明顯較入伍前壯健，被問到是否已達到增磅至190磅的目標？他稱在軍隊中經常鍛煉，距離目標不遠，又指很期待早日見到粉絲，而其隊友J-Hope則會於2月28日至3月2日在首爾舉行3場Solo演唱會吸金。

Jennie開中門谷碟 而曾與V傳出緋聞的BLACK PINK成員Jennie，趁組合合體前先撈一筆，宣布3月將在首爾及美國洛杉磯、紐約開騷，為3月發行的Solo碟《RUBY》造勢。其中一場美國騷昨日開始賣飛，同時間有逾6萬人在線上排隊爭購近6千張門票，主辦隨即宣布加開一場。而Jennie與美國男歌手Dominic Fike合作的新歌《Love Hangover》今日上架。近日身在巴黎時裝周的她，昨日在社交網分享身穿超Deep V晚裝出席活動的靚相，中門大開兼酥胸半露，為新歌預熱。另外，張元英所屬的女團IVE亦將於下月3日推出第3張迷你專輯《IVE EMPATHY》，昨日公開宣傳照造勢。