暢所欲玄：恭喜發財 大吉大利

新年一到，大家見面，先來一句，恭喜發財，大吉大利，身體健康，萬事如意，出入平安。千百年來都是這樣，大家都習以為常，到了現在，沒有人知道原因，每逢新年，見面就開口，恭喜發財。很多人以為傳統，不知內在因由。

落地開花，富貴榮華，當不小心打碎了東西時，必講的，不論是喜事或平日生活，都會講這句話。很多人都知道是一句簡單好語，令氣氛由差劣轉為平淡，或一笑而過，這是大家最常經歷過的體驗。

古人卜卦問事，會素食沐浴，在一個天朗氣清，更重要的是安靜的環境卜卦，主要是隔絕一切不良的訊息。素食，是隔絕動物之血腥；沐浴，是隔絕身上的污垢；天朗氣清，希望卜問之事，可以明朗吉祥。最重要的，是一個安靜的環境，因為卜卦有外應之事，沒有聲音，就是沒有外應，吉凶盡在卦象。

新年見面講恭喜發財，吉利說話，就是希望大家在新一年得到外應的是發財、健康、快樂、一整年的吉利，相信這就是新年講吉利說話的原因。中國新年文化來自卜卦的外應，也許是其中的一個來源吧！

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅