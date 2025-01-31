虞書欣引小生自動波伴舞

內地小花虞書欣前晚參與春晚演出，首次獻唱新歌《在幹嘛呀》。她化身迷人Pink Lady，搭配頭上的蝴蝶結裝飾，甜美可愛，獲網民誇讚猶如人間芭比。而虞書欣演出期間，台下的小生張新成及檀健次相當識做，齊齊模仿虞書欣的舞蹈動作。至於同場的頂流男星肖戰則獻唱其專輯歌曲《燈塔》，同樣是舞台首秀，甚有睇頭。