娛樂

Lolly Talk巡迴拜年食餐飽
女團Lolly Talk大年初二跟HOY TV主播食開年飯，大談新年習俗。各成員指每年都會齊人到各人家中拜年，笑言會叮囑家人不要準備太多食物，因為要整整食足8站，又指媽媽們會炮製家鄉小點招呼大家。談到新一年的計劃和目標，Lolly Talk希望有多些演戲和拍攝旅遊節目的機會。
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