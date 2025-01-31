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海兒着旗袍賀歲 美腿加分
歌手海兒不但唱功了得，連身材亦相當出眾，可說是女神級別！她在社交網分享穿黃色短身旗袍的賀年靚相，一雙白滑長腿成為焦點，而旗袍的修身剪裁更完美凸顯其S形身材，相當養眼！難怪有網民留言：「有人初一犯規！」
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